Penz/Fischler als Oberhof-Dritte mit fünftem Saison-Podium

Die österreichischen Doppelsitzer Peter Penz/Georg Fischler haben am Samstag beim Weltcup der Kunstbahn-Rodler in Oberhof mit Rang drei ihren fünften Podestrang in dieser Saison verbucht. Ihr Rückstand auf die Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken betrug knapp eine halbe Sekunde, deren Landsleute Tobias und Wendl Arlt verfehlten den Sieg um 7 Tausendstel. Thomas Steu/Lorenz Koller wurden Sechste.

Beste Österreicher waren auch beste Nicht-Deutsche