Penz/Fischler, Steu/Koller in Sigulda an EM-Medaille vorbeigefahren

Österreichs Doppelsitzer-Duos haben am Samstag eine EM-Medaille im Kunstbahn-Rodeln verpasst. Peter Penz/Georg Fischler wurden in Sigulda bei dem auch als Kontinentalmeisterschaft gewerteten Weltcup-Finale mit 0,412 Sekunden Rückstand Fünfte, Thomas Steu/Lorenz Koller 0,910 Sekunden zurück Elfte bzw. EM-Zehnte. Die Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken gewannen Rennen, Gesamt-Weltcup und EM-Gold.

Die übrigen EM-Medaillen beim letzten Rennen vor der Olympia-Konkurrenz holten sich auf ihrer Heimbahn die Letten Andris und Juris Sics (+0,055) sowie die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt (0,226).

Die Russin Tatjana Iwanowa sicherte sich am Samstag in Sigulda den EM-Titel im Kunstbahn-Rodeln. Sie feierte beim Weltcup-Finale in Lettland ihren insgesamt zehnten Weltcupsieg, den vierten auf dieser Bahn. Iwanowa distanzierte die schon als Gesamtweltcupsiegerin festgestandene Deutsche Natalie Geisenberger um 0,087 Sekunden, die Italienerin Sandra Robatscher wurde Dritte (+0,371).

Als einzige zweier angetretener Österreicherinnen wurde Madeleine Egle 20., nachdem sie nach Lauf eins sensationell hinter Iwanowa und Geisenberger Dritte gewesen war. Eine fehlerhafte zweite Fahrt warf die 19-jährige Tirolerin um 17 Ränge zurück. Platz 13 in dieser Saison in Igls bleibt damit das beste Weltcup-Ergebnis der für Olympia nominierten Athletin. Im EM-Ranking wurde Egle 14. Birgit Platzer war im ersten Lauf wie die deutsche Weltmeisterin Tatjana Hüfner ausgeschieden.

(APA)