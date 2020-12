Perfekte Schüsse brachten Julia Schwaiger Spitzenplatz

Biathletin Julia Schwaiger kratzte beim Sprint von Kontiolahti schon am Top-Ten-Resultat. Österreichs Männer suchen noch ihre Form.

Das Biathlon-Frauenteam sorgt für die Lichtblicke aus österreichischer Sicht in den dunklen finnischen Tagen: In Kontiolahti, wo es schon am frühen Nachmittag dämmert, hat Julia Schwaiger aus Saalfelden am Donnerstag mit dem zwölften Platz im Weltcupsprint ihren Kurs in Richtung Weltspitze untermauert. Basis war eine fehlerlose Schießleistung.

"Wir haben da im Sommer richtig gut gearbeitet", freut sich die 24-Jährige, dass das Training Früchte trägt. Der ÖSV hat mit dem deutschen Erfolgstrainer Gerald Hönig einen Experten verpflichtet, der an den richtigen Schrauben gedreht hat: "Faszinierend, was Kleinigkeiten ausmachen können", sagt Schwaiger, die nun auch eine hervorragende Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag genießt.

Gut geschossen haben auch die Wahl-Pinzgauerin Dunja Zdouc (17.) und Christina Rieder (59.), während Teamleaderin Lisa Hauser aus Tirol diesmal mit drei "Fahrkarten" ausließ. Gar auf Top-Fünf-Kurs unterwegs war Kathi Innerhofer aus Maria Alm. Doch wie so oft wurde ihr das Stehendschießen zum Verhängnis. Zwei Fehlschüsse warfen sie auf Rang 26 zurück. Das Teamergebnis lässt für die Staffel am Samstag einiges erwarten.

Das Licht am Ende des Tunnels suchen Österreichs Herren noch. Julian Eberhard bestätigte mit der 13. Laufzeit immerhin seine gute körperliche Verfassung, das Endresultat wies ihn nach drei Schießfehlern aber nur auf Rang 37 aus. Sogar an den Punkterängen vorbei lief Simon Eder. Der 37-jährige Teamsenior wäre mit nur einem Fehler eigentlich gut im Rennen gewesen, verlor aber insgesamt 1:47 Minuten auf Sieger Tarjei Bø (NOR). Bester Österreicher war im Sprint der Tiroler Felix Leitner. Als einziger fehlerfrei schießender ÖSV-Läufer kam er auf den 17. Platz (+1:08,7).