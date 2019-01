Pinkelnig erneut Vierte - Rasnov-Sieg wieder an Lundby

Skispringerin Eva Pinkelnig hat am Sonntag im rumänischen Rasnov ihren zweiten Podestplatz im Weltcup erneut nur knapp verpasst. Die Vorarlbergerin belegte zum bereits vierten Mal in dieser Saison Platz vier. Besser als die 30-Jährige waren am Sonntag nur Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen sowie Weltmeisterin Carina Vogt und Juliane Seyfarth aus Deutschland.

SN/APA/BARBARA GINDL Eva Pinkelnig war die beste Österreicherin