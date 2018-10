Pinkelnig, Hayböck Normalschanzen-Meister

Eva Pinkelnig und Michael Hayböck haben sich am Sonntag in Hinzenbach die Skisprung-Staatsmeistertitel von der Normalschanze gesichert. Pinkelnig gewann wie schon am Donnerstag von der Großschanze vor Daniela Iraschko-Stolz. Rang drei ging an Jaqueline Seifriedsberger. Hayböck siegte vor Großschanzenmeister Daniel Huber und Clemens Aigner.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Hayböck gewann vor Huber