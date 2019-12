Pinturault gewann Bormio-Kombi vor Kilde und Meillard

Der Franzose Alexis Pinturault hat die Kombination der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Bormio für sich entschieden. Der Weltmeister setzte sich nach Super-G und Slalom 0,51 Sekunden vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde durch, der im ersten Teil der Schnellste gewesen war. Rang drei ging an den Schweizer Loic Meillard (+0,56), bester Österreicher war Vincent Kriechmayr als Zwölfter (3,72).

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Kriechmayr belegte Platz zwölf