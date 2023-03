Planung bis Olympia 2026: Teresa Stadlober setzt sich neue Ziele

Bilanz zum Saisonabschluss: Mit Rang zehn im Distanzweltcup zeigt sich die Salzburger Skilangläuferin "sehr zufrieden".

Vergangenes Jahr krönte Teresa Stadlober ihre Saison mit Bronze (bei den Olympischen Spielen in Peking) und Gold (bei der Leonidas-Sportlerwahl). Heuer blieben einschlägige Edelmetalle aus, und dennoch bilanzierte Österreichs beste Skilangläuferin nach ihrem letzten Weltcuprennen am Sonntag in Lahti zufrieden. "Ich habe mit Rang 16 über die 20 Kilometer die angepeilten Top Ten zwar verpasst, aber es freut mich wirklich sehr, dass ich den Distanzweltcup auf Rang zehn abschließen konnte. Auch mit meinem 15. Platz im Gesamtweltcup bin ich sehr ...