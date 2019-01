Plötzlich Favorit: Skispringern ist die Trendwende vor der Heim-WM gelungen

Einen Monat vor Beginn der 52. nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld gelten die ÖSV-Athleten in allen drei Sparten als Medaillenanwärter. Auch die zuletzt gerupften Adler.

Österreich ist ab 20. Februar zum vierten Mal Gastgeber einer nordischen Ski-WM. Nach Innsbruck 1933, Seefeld 1985 und Ramsau 1999 versammelt sich die Weltelite im Skispringen, Langlauf und in der nordischen Kombination erneut in Seefeld in Tirol. In 21 Bewerben werden Medaillen vergeben - und die ÖSV-Athleten haben in allen drei Sparten aussichtsreiche Chancen auf Edelmetall.