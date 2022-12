Podest oder Lazarett: ÖSV-Damen fahren auf schmalem Grat

Nina Ortlieb feiert in Lake Louise ein großartiges Comeback. Conny Hütter erlebt in 48 Stunden Wechselbad der Gefühle. Und Mirjam Puchner war mit drei Top-5-Plätzen in Folge die Konstanz in Person.

Österreichs Damenskiteam hatte in den vergangenen Jahren in den schnellen Disziplinen immer wieder einmal Freude bereitet, insgesamt aber mehr Leid zu beklagen. Nicole Schmidhofer, Conny Hütter, Nina Ortlieb oder Mirjam Puchner stehen beispielhaft dafür, wie eng Erfolge und Verletzungsdramen beisammenliegen. Beim Auftakt in die neue Saison in Lake Louise scheint Rot-Weiß-Rot nun allmählich geschlossen die Tiefs überwunden und den Weg an die Spitze gefunden zu haben. Zwei Mal Hütter und und Ortlieb lachten in den drei Rennen vom Podest - ...