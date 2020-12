Polnische Skispringer bei Tournee-Auftakt doch am Start

Die polnischen Skispringer dürfen nun doch beim Auftakt der am (heutigen) Dienstag in Oberstdorf beginnenden Vierschanzentournee antreten. Zwei weitere Corona-Tests bei der Mannschaft um Titelverteidiger Dawid Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch seien negativ ausgefallen, teilten die Veranstalter am Dienstagvormittag mit. Ein positiver Corona-Test bei Klemens Muranka hatte am Montag zunächst zum Ausschluss der Polen von Qualifikation und Bewerb in Oberstdorf geführt.

SN/dpa/Swen Pförtner Polnische Skispringer nach negativem Test doch am Tournee-Start

Noch am Montag hatte Muranka dann einen negativen Befund erhalten und der Weltverband FIS hatte mitgeteilt, dass sein Team bei einem weiteren negativen Test nun doch starten könne. Dies war bei zwei weiteren Testreihen am Montag der Fall. Dienstagfrüh wurden die negativen Ergebnisse kommuniziert. Die lokalen Gesundheitsbehörden entschieden daraufhin, dass das polnische Team nicht weiter in Quarantäne bleiben müsse. Somit stand einem Antreten des polnischen Teams am Nachmittag nichts im Wege. Quelle: APA

