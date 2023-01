Pongauer verpasst bei Jugend-WM das Podest

Dem Kleinarler Ski-Ass Noah Geihseder fehlt am Arlberg das nötige Quäntchen Glück. Er verpasst in der Abfahrt und dem Super G das Podium um wenige Hundertstel.

Für den Kleinarler Skifahrer Noah Geihseder wurde es ernst, als er am 19. Jänner bei der Abfahrt der Junioren-Weltmeisterschaft in St. Anton am Arlberg an den Start ging. Dem Pongauer fehlten am Ende nur neun Hundertstel auf Bronze, und 0,96 Sekunden auf die Goldmedaille.

Der 20-Jährige zeigte sich nur wenig später im Super G erneut von einer hervorragenden Seite. Abermals waren es aber wenige Hundertstel, die ihn am Arlbergvom Podium trennen sollten.

0,17 Sekunden fehlten auf ...