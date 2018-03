Manuel Poppinger hat am Samstag in Rena (Norwegen) den Skisprung-Kontinentalcup-Bewerb vor dem Norweger Marius Lindvik gewonnen. Philipp Aschenwald und Daniel Huber komplettierten mit den Plätzen vier und fünf das starke ÖSV-Abschneiden. In der Gesamtwertung führt Lindvik, bester Österreicher ist Aschenwald als Sechster.

(APA)