Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Montag mitgeteilt, dass die Schneekontrolle für die alpinen Ski-Weltcup-Rennen der Herren in Hinterstoder positiv verlaufen ist. Damit stehe einer planmäßigen Durchführung der drei Rennen - Kombination (bestehend aus Super-G und Slalom), Super-G und Riesentorlauf - vom 28. Februar bis 1. März in Oberösterreich nichts im Wege.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Den Rennen in Hinterstoder steht nichts mehr im Weg