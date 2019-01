Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Montag in Schweden eine Schneekontrolle durchgeführt und danach grünes Licht für die 45. alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2019 in Aare gegeben. Die Titelkämpfe finden offiziell vom 5. bis 17. Februar statt, die Eröffnungsfeier und ein Damen-Abfahrtstraining steigen schon am 4. Februar.

Quelle: APA