Prock: "Von unserer Forschung kann auch der Skisport profitieren"

Ex-Weltklassepilot Markus Prock blickt der WM der Rodler in Winterberg zuversichtlich entgegen. Als Verbandspräsident hat er den Bau eines technischen Entwicklungszentrums auf den Weg gebracht, von dem er sich sehr viel verspricht.

Als Aktiver war Markus Prock zehn Mal Weltcupsieger und zwei Mal Weltmeister. Heute ist der 54-jährige Tiroler als Präsident des Österreichischen Rodelverbands ein unermüdlicher Kämpfer für seinen Sport. Vor der Weltmeisterschaft in Winterberg (GER) sprach er über die Zukunftsperspektiven.

Anzeige

Herr Prock, nach den bisherigen Saisonergebnissen dürften die Erwartungen vor der Weltmeisterschaft eher hoch angesetzt sein? Prock: Vor allem das Herrenteam ist heuer sehr stark. Wir hatten einen harten Qualifikationskampf um die vier WM-Startplätze, weil wir sechs gute Rodler haben. Und alle vier, die dabei sind, sind sehr gut. Drei davon waren heuer schon auf dem Podest. Bei den Doppelsitzen waren wir fünf Mal am Stockerl, und auch mit der Mannschaft zwei Mal in drei Bewerben. Zwei Medaillen sind unser Ziel. Wir haben gut trainiert und gut gearbeitet und sind sehr positiv.



Wie immer im Rodeln werden die Deutschen zu favorisieren sein. Wie kann diese Vorherrschaft gebrochen werden? Gerade in Winterberg, auf einer ihrer Heimbahnen, werden sie sehr stark sein. Das ergibt sich einfach daraus, dass sie dort sehr viele Fahrten gemacht haben. Auf drei Faktoren kommt es beim Rodeln an: Ein guter Start ist wichtig, das Material ist wichtig und der Fahrer ist wichtig. Beim Fahrer kommt es darauf an, Risikobereitschaft und Lockerheit unter einen Hut zu bringen. Es geht darum, koordinativ gut zu arbeiten, weil man die Rodel mit dem ganzen Körper lenkt.



Beim Skispringen machen österreichische Trainerexporte viele andere Nationen stark. Werden wir besser, wenn wir beim Rodeln zu Cheftrainer René Friedl noch fünf deutsche Betreuer holen? Nein. Unsere aktuelle Stärke beruht, wie erwähnt, darauf, dass wir ein starkes Team haben. Von unten herauf, vom Nachwuchs her muss Druck kommen. Dann entsteht ein Kampf um die Plätze.



So stark Österreich bei den Männern ist, so weit fahren unsere Damen hinterher. Was sind die Ziele für die WM Wir haben, abgesehen von Birgit Platzer, ein sehr junges Team. Für die Mädels geht es darum, in die Top Ten zu kommen.



Auch der Name Prock wird wieder in den Ergebnislisten auftauchen. Hat Ihre Tochter Hannah Vorteile im Rodelsport, weil sie Prock heißt? Vorteile glaube ich eher wenig. Sie musste sich auch erst über Leistungen qualifizieren. Natürlich wird sie öfter auf mich hin angeredet, aber das ist sie von klein auf gewöhnt. Sie und auch die ebenfalls erst 18 Jahre alte Lisa Schulte sind gut unterwegs. Für beide ist das Fernziel Olympia 2022, da wollen wir ein Damenteam haben, das unter die ersten Sechs fahren kann. Jetzt müssen sie einmal Erfahrung sammeln.

Die Rodler liefern als einzige neben den Alpinen zuverlässig Medaillen. Dennoch lässt das Interesse in den Jahren zwischen Olympia deutlich nach. Wird Ihrer Sportart genug Wertschätzung entgegengebracht? Es ist besser geworden. Der ORF überträgt fast alle Rennen live, auch jetzt bei der WM. Es tut sich einiges, wir sind auf einem guten Weg. Wir schauen, dass wir weiterhin gute Arbeit leisten und Medaillen holen. Natürlich kann es immer ein bisschen mehr sein, aber ich will nicht jammern.

Wäre das Interesse größer, wenn es Rodler aus mehr Bundesländern gäbe Es ist nun einmal so, dass wir nur die eine Bahn in Innsbruck haben. 90 Prozent der Wettkämpfer wohnen in deren Nähe. Aber es entstehen neue zusätzliche Zellen. Wir beginnen im April nach langen Verhandlungen mit dem Bau einer Kurzbahn in Vorarlberg. Dort kommen ja mit Doppelsitzer Thomas Steu und dem jungen Jonas Müller schon zwei gute Leute her. Und in Salzburg engagieren sich die Brüder Roland und Gerald Kallan sehr für ihre Kinder, die vor allem die Möglichkeiten der Bahn in Königssee nützen. Schön wäre natürlich, auch im Osten eine Bahn zu haben. Aber es ist auch so einiges im Entstehen. Vielleicht zieht noch das eine oder andere Bundesland nach.

Anzeige

Stichwort Osten: Sie haben bei Olympia in Pyeongchang die heimische Sportpolitik kritisiert und die verkrusteten Strukturen angeprangert. Hat sich seither schon etwas verändert? Ja, sogar sehr viel. Ich habe schon in Pyeongchang vom Sportminister Heinz-Christian Strache die Zusage bekommen, dass Geld für ein Pilotprojekt "Technisches Zentrum für den Olympischen Wintersport" bereitgestellt wird. Wenn du heute im Sport an der Spitze mithalten willst, braucht es ein Institut, wo die Forschung vorangetrieben und Materialvorteile erarbeitet werden. Das Budget ist da, um verbandsübergreifend Know-how auszutauschen. Der Standort wird in Innsbruck sein. Ich rechne mit drei Jahren, bis es steht. Der ÖSV mit der Abteilung von Toni Giger wird federführend mit den Rodlern, mit Bob und Skeleton zusammenarbeiten. Das gab es noch nie, dass etwas so rasch und unkompliziert funktioniert hat und auch schon Geld geflossen ist. Der Minister und der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter werfen sich da richtig ins Zeug.

Die Rodler können mit der Salzburger Firma Palfinger selbst auch schon Forschungs-Know-how einbringen? Richtig, Palfinger ist für uns ein enorm wichtiger Partner für die Weiterentwicklung beim Material. Möglicherweise kann in einem künftigen technischen Zentrum auch der Skisport davon profitieren.

Zum Abschluss die Frage an den Ex-Weltklasserodler: Ehemalige Fußballer spielen in der Seniorenauswahl - rasen Sie als früherer Weltmeister auch noch ab und zu durch den Eiskanal? Nein, bei uns und bei den Skispringern ist es leider so, dass wir nicht einfach sagen können: "Heute gehen wir mal wieder auf die Schanze oder auf die Bahn". Nur bei Fahrten mit Sponsoren bin ich ab und zu noch als Doppelsitzer-Pilot dabei.

Quelle: SN