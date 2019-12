Puelacher hofft auf weitere Kriechmayr-Großtaten

Vincent Kriechmayr hat am Freitag eine Scharte ausgemerzt und als erster Österreicher seit Michael Walchhofer 2010 wieder einen Super-G in Gröden gewonnen. "Ich hoffe, dass er das wirklich weiter so durchziehen kann, dass er sich am Podest festsetzt", freute sich Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher über den ersten Saisonsieg seines Schützlings.

"Er ist in sehr guter Form. Jetzt hat er natürlich auch die gewisse Routine, die gewisse Ruhe, die man im Speed braucht", bestätigte Puelacher, was viele Beobachter dem 28-jährigen Kriechmayr seit den Nordamerika-Rennen attestieren. In Lake Louise und Beaver Creek holte er insgesamt bereits zwei Podestplätze, sein schlechtestes Resultat in diesem Weltcup-Winter ist zweimal Platz sieben.

Dass Kriechmayr selbst tendenziell schnell mit sich hadert, ist für Puelacher grundsätzlich verständlich. "Er will natürlich auf das Podium. Das ist ein Anspruch, den er immer schon gehabt hat", sagte der ÖSV-Coach. Manchmal übertreibe es der Oberösterreicher aber mit der Selbstkritik.

Dass Kriechmayr zumindest bis Samstag sogar den Gesamtweltcup anführt, kann man aber durchaus als Beweis dafür interpretieren, dass der Saisonstart gelungen ist. Dritter ist mit Matthias Mayer ein weiterer rot-weiß-roter Speed-Spezialist.

Und gänzlich chancenlos sind die beiden laut Puelacher langfristig nicht. "Ich habe gesagt, Favoriten sind wir nicht - dabei bleibe ich auch. Favoriten sind andere. Aber die haben auch schon gepatzt", spielte der Tiroler auf bescheidene Ergebnisse von Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen in den technischen Disziplinen an. Mayer wiederum blieb in Beaver Creek als 31. der Abfahrt ohne Punkte. Puelacher: "Das tut uns natürlich weh."

Wer den Gesamtweltcup gewinnen will, müsse solche Ausrutscher tunlichst vermeiden. "Ich denke, wer weniger patzt, der macht's am Schluss", erklärte Puelacher und brach noch eine Lanze für den nicht mehr aktiven Marcel Hirscher, der acht Mal in Folge die große Kristallkugel holte. "Da weiß man dann auch, wie man das einschätzen muss, was der Marcel gemacht hat. Das sieht man erst jetzt richtig."

