Puelacher zu Nordamerika-Rennen: "Sind sehr gut dabei"

Vier Podestplätze in den ersten vier Speed-Rennen: Österreichs Bilanz für die Nordamerika-Bewerbe in Lake Louise und Beaver Creek kann sich durchaus sehen lassen. Auch wenn es dem Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer am Samstag in Beaver Creek mit Rang 31 gar nicht nach Wunsch gelaufen ist. Der Kärntner will nun am Sonntag im Riesentorlauf sein Sölden-Resultat (15.) bestätigen.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Herrenchef Puelacher ist fürs erste zufrieden