Pyeongchang-Spiele wahrscheinlich ohne Langlauf-Star Northug

Die Olympischen Winterspiele werden aller Voraussicht nach ohne Norwegens formschwachen Langlauf-Star Petter Northug stattfinden. Er werde nach einer Erkältung nicht beim Weltcup in Planica dieses Wochenende starten, kündigte sein Heimtrainer Stig Rune Kveen am Mittwoch an. "Wir sind einverstanden, dass Olympia damit vorbei ist", sagte er laut Nachrichtenagentur NTB. Northug nehme das mit Fassung.

SN/APA (AFP)/LISE AASERUD Northug lief nur ein Saisonrennen