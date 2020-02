Raphael Haaser gewann Europacup-Super-G in Sella Nevea

Der Österreicher Raphael Haaser hat am Mittwoch den alpinen Europacup-Super-G in Sella Nevea (ITA) gewonnen. Er setzte sich 0,69 Sekunden vor dem Norweger Atle Lie McGrath durch. Zweitbester Österreicher wurde Julian Schütter als Vierter (+0,84), nur 0,01 Sekunden hinter dem Italiener Alexander Prast. Mit Daniel Hemetsberger (8.) und Andreas Ploier (9.) kamen zwei weitere ÖSV-Läufer in die Top10.

Quelle: APA