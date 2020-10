Raphael Haaser sichert sich letztes ÖSV-Ticket für Sölden

Der Tiroler Raphael Haaser hat am Samstag bei internen Riesentorlauf-Qualifikationsläufen des Österreichischen Ski-Verbandes am Pitztaler Gletscher das achte und letzte Herren-Ticket für den Weltcup-Auftakt in der kommenden Woche in Sölden ergattert. Der 23-Jährige setzte sich unter anderem gegen Dominik Raschner und Adrian Pertl durch. Manuel Feller, Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Roland Leitinger, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Patrick Feurstein waren gesetzt.

Quelle: APA