Raw Air ohne Fettner - Huber und Aschenwald neu im Team

ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin hat sein Aufgebot für die am Freitag in Oslo beginnende Raw-Air-Skisprungserie an zwei Positionen verändert. Anstelle von Manuel Fettner und Clemens Leitner nominierte Kuttin für die zweite Auflage der zehnteiligen Veranstaltung in Norwegen am Dienstag Daniel Huber und Philipp Aschenwald. Olympiateilnehmer Fettner sowie Leitner hatten zuletzt in Lahti nicht überzeugt.

SN/APA/BARBARA GINDL Fettner tritt in Skandinavien nicht an