Rebensburg gewinnt Garmisch-Abfahrt - Pleite für ÖSV-Damen

Die Kandahar in Garmisch-Partenkirchen bleibt fest in deutscher Hand. Nach dem Sieg von Thomas Dreßen vor einer Woche legte am Samstag Viktoria Rebensburg in der Weltcup-Abfahrt der Damen nach. Platz zwei ging an die Italienerin Federica Brignone (+0,61), Rang drei an die Tschechin Ester Ledecka (0,83). Beste Österreicherin war Elisabeth Reisinger als Zehnte (1,80).

SN/APA (dpa)/Stephan Jansen Gro§e Freude bei Rebensburg