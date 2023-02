Red Bull Play Streets: Mehr als ein Gaudievent vor der WM

Matej Svancer und Lukas Müllauer greifen in Bad Gastein an.

Ein knappe Woche vor der Weltmeisterschaft in Bakuriani (Georgien) wollen sich zwei Salzburger Freeskier noch einmal ohne großen Druck bei den am Donnerstagabend mit der Best-Trick-Session startenden Red-Bull-PlayStreets in Bad Gastein austoben. Matej Svancer hat sogar bei der Konzeption des Kurses mitgeholfen.

"Meine Idee war es, ein Trampolin einzubauen. Das will ich selbst einfach gerne einmal ausprobieren. Ich hoffe, dass es ganz lustig ist und gut funktioniert", erklärt der 18-Jährige, dessen WM-Vorbereitung besser sein könnte.

"Ich sitze in der Schule, schreibe gefühlt tausende Mathe-Hausübungen und muss an meiner vorwissenschaftlichen Arbeit arbeiten, die ich rund um die PlayStreets fertigstellen muss. Trotzdem finde ich auch ein bisschen Zeit zum Skifahren", verrät Svancer.

In Gastein will er wie Lukas Müllauer vor allem Spaß haben. "Da geht es für mich nicht um so viel wie bei einem Weltcup. Wenn ich dabei auch gut Ski fahre, bin ich auf jeden Fall happy. Viel wichtiger ist aber die anstehende WM. Das ist für mich mehr ein Gaudievent", betont der 25-jährige Saalfeldner.