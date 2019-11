Rehrl möchte Kombinations-Weltcupsieger Riiber näher rücken

Franz-Josef Rehrl war mit drei Medaillen neben Bernhard Gruber der heimische Held der Kombinierer-Bewerbe der Nordischen Ski-WM in Seefeld. In der am Freitag in Ruka startenden neuen Weltcup-Saison möchte der Steirer an diese Topleistungen anschließen. Und dem überlegenen Weltcupsieger Jarl Magnus Riiber näherrücken. Gruber muss beim Auftakt nach einer Erkrankung noch passen.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Franz-Josef Rehrl will vorne mitmischen