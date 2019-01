Reihe der Ski-Alpin-Abfahrtsklassiker beginnt am Samstag

Die Abfahrtsklassiker in Wengen, Kitzbühel, Garmisch-Partenkirchen und anschließend das Rennen bei den Weltmeisterschaften in Aare: von Samstag zu Samstag geht es für die Speedfahrer Schlag auf Schlag. Das heißt für Matthias Mayer, Max Franz und Co. einerseits nun voll da zu sein, andererseits auch mit den Kräften Haus zu halten, will man auch bei den Welttitelkämpfen topfit um Medaillen kämpfen.

SN/APA (AFP)/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Für Reichelt und Co. geht es ans Eingemachte