Rekorde und ein Jubiläum: Kitzbühel 2023 in Zahlen

Die drei Hahnenkammrennen in Kitzbühel 2023 werfen ihre Schatten voraus

1.000.000 Euro

Nirgendwo wird so viel Preisgeld ausgeschüttet wie in Kitzbühel: in diesem Jahr wie bereits im Vorjahr genau eine Million Euro. Dabei werden die drei Rennen (zwei Abfahrten, ein Slalom) gleich behandelt: In jedem Rennen gibt es 100.000 Euro für den Sieger, 50.000 für Rang zwei und 25.000 für Rang drei. Einziger Unterschied: In den Abfahrten wird bis Platz 45 (1000 Euro) Preisgeld bezahlt, im Slalom nur bis Rang 30 (1100 Euro).

45.000

