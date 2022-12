Richtige Partnerwahl ist für Skibergsteiger Schlüssel zum Sieg

Wie Olympia auf die Alpencup-Klassiker der Skibergsteiger wirkt und welche kühnen Pläne Weltcup-Aussteiger Jakob Herrmann wälzt.

Die Aufnahme bei den Olympischen Winterspielen 2026 hat viel Dynamik in das Skibergsteigen gebracht. Im Eventbereich ist der Paarlauf von Klassikern mit Weltcuprennen Geschichte. Die Erztrophy in Bischofshofen (27./28. Jänner) und der Jennerstier am Königssee (11./12. Februar) bilden in diesem Winter den traditionsreichen Alpencup. Ohne den dritten im Verbund, der Marmotta Trophy in Martell (Südtirol): Dort gastiert Mitte Februar die künftige Olympiaelite im Weltcup.

Mit Businessbewerben bei beiden Klassikern werden nach den harten Coronawintern die ambitionierten Breitensportler angesprochen. ...