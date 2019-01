Rieglers Heimtriumph: "Mein schönster Sieg seit WM-Gold"

Claudia Riegler feiert in Bad Gastein ihren ersten Weltcupsieg in Österreich. Überrascht und erwartet zugleich war für die 45-Jährige ein weiterer Weltrekord nur Nebensache.

20 Jahre hatte Österreichs Vorzeige-Snowboarderin auf einen Weltcupsieg auf heimischem Boden warten müssen, am Dienstagabend war es so weit. Claudia Riegler triumphierte beim Parallelslalom in Bad Gastein - und das in beeindruckender Art und Weise. "Mein schönster Sieg seit dem WM-Gold", strahlte die 45-Jährige aus Flachau mit der Kulisse bei Flutlicht und dichtem Schneetreiben um die Wette. Zwei weitere Podestplätze von Sabine Schöffmann und Benjamin Karl rundeten den rot-weiß-roten Jubeltag ab.