Riiber siegt zum Triple-Auftakt - Lamparter Dritter

Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber hat sich nach dem ersten Tag des Seefeld-Triples der Nordischen Kombinierer souverän an die Spitze gesetzt. Der Norweger triumphierte am Freitag bei seinem ersten Einsatz in diesem Jahr klar vor dem Deutschen Vinzenz Geiger und dem Tiroler Weltcupspitzenreiter Johannes Lamparter. Der Langlauf wurde nach der Reihenfolge des provisorischen Durchgangs vom Donnerstag gestartet, am Freitag verhinderte zu starker Wind das Springen.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Starker Wind verhindert das Kombi-Springen in Seefeld

Dank seines überragenden Sprunges am Vortag ging Riiber mit fast einer Minute Vorsprung in die Loipe. Diesen großen Polster behauptete er auf der 7,5 km langen Strecke problemlos und feierte seinen achten Saisonerfolg. Rund eine halbe Minute hinter dem nun 44-fachen Weltcupsieger musste Lamparter im Schlusssprint einer Vierergruppe nur Geiger um einige Sekunden ziehen lassen. Der als Vierer gestartete Lamparter fixierte eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele seinen nächsten Podestplatz. In Abwesenheit von Riiber hatte der 20-jährige Tiroler in Val di Fiemme und Klingenthal seine ersten drei Siege gefeiert und war einmal Zweiter geworden. Zweitbester Österreicher wurde Lukas Greiderer an der zehnte Stelle.