Riiber vorzeitig Gesamtsieger - Rehrl in Klingenthal 6.

Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat mit seinem zehnten Saisonsieg vorzeitig den Gesamtweltcupsieg in der Nordischen Kombination fixiert. Der 21-Jährige gewann am Sonntag in Klingenthal vor dem Finnen Ilkka Herola. Franz-Josef Rehrl wurde hinter den Deutschen Fabian Rießle und Vinzenz Geiger sowie dem Finnen Eero Hirvonen als bester Österreicher Sechster.

Seine Teamkollegen Wilhelm Denifl, Martin Fritz und Lukas Klapfer landeten auf den Rängen acht bis zehn. Das Springen am Vormittag war wegen starker Windböen abgesagt worden. Stattdessen kam der provisorischer Durchgang vom Freitag in die Wertung. In diesem hatten Denifl und Rehrl wenige Sekunden hinter dem Deutschen Manuel Faißt die Ränge zwei und drei belegt. Aber auch Riiber lag als Vierter nur 15 Sekunden zurück.

Diesen Rückstand machte der Norweger gemeinsam mit dem ÖSV-Duo in der von reichlich Neuschnee bedeckten Loipe schnell wett. Später schlossen auch Rießle, die Finnen und Fritz zur Spitzengruppe auf. In der Schlussrunde verschärften Riiber und Herola das Tempo, der Norweger gewann schließlich wie schon am Samstag den Zielsprint knapp. Rehrl hatte im Kampf um die Podestplätze diesmal keine Chance, der am Samstag fünfplatzierte Steirer fixierte aber seinen nächsten Spitzenplatz.

Riiber ist im Gesamtklassement vier Rennen vor Saisonende nicht mehr einzuholen und kürte sich zum Nachfolger des Japaners Akito Watabe. Der in dieser Saison im Langlauf deutlich stärker gewordene Ex-Juniorenweltmeister kürte sich zum ersten norwegischen Gesamtsieger seit Bjarte Engen Vik vor 20 Jahren. Kommendes Wochenende gastiert der Weltcup in Lahti, wo die letzten beiden Bewerbe vor der WM in Seefeld über die Bühne gehen. In Finnland sollte auch wieder der zweifache ÖSV-Saisonsieger Mario Seidl mit von der Partie sein.

Quelle: APA