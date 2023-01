Gold nach Totalschaden: Jonas Müller raste zum WM-Titel

Nach Silber im Sprintrennen hat Jonas Müller am Sonntag die Rennrodel-Weltmeisterschaften in Oberhof (Deutschland) vergoldet. Der Vorarlberger legte zwei Laufbestzeiten in den Eiskanal und verwies den Deutschen Max Langenhahn (+0,104 Sek.) sowie Landsmann David Gleirscher (+0,121) auf die Plätze. Für den 25-Jährigen war es nach Gold im WM-Sprint 2019 der größte Erfolg der bisherigen Karriere - und das nach einem Horrorsturz samt zerstörter Rodel Anfang Jänner.

SN/APA (dpa)/Martin Schutt Siegerbild mit Jonas Müller (M.) und David Gleirscher (r.)

Nach Wolfgang Kindl (2017), Markus Prock (1996, 1987), Josef Feistmantl (1969) und Herbert Thaler (1959) ist Müller der fünfte Österreicher, der über Gold in der olympischen Disziplin jubeln darf. Im achten Bewerb der WM sorgte er für die erste nicht-deutsche Goldmedaille. Insgesamt holte der österreichische Verband (ÖRV) bei dieser WM 1-mal Gold, 4-mal Silber und 2-mal Bronze. Die Teamstaffel musste sich zum Abschluss am Sonntag nur knapp den Deutschen geschlagen geben. Die Freude beim Premierensieger Müller fiel umso größer aus, als er in Sigulda am 8. Jänner beim Weltcup schwer gestürzt war. Körperlich musste Müller dabei zwar kaum Blessuren hinnehmen, das Arbeitsgerät aber erlitt einen Totalschaden. Eine Weltcup- bzw. EM-Pause folgte, ehe nun die triumphale Rückkehr folgte. David Gleirscher, Olympiasieger 2018, vergab im zweiten Durchgang Silber, fiel mit der fünftbesten Laufzeit noch hinter Langenhahn auf Platz drei zurück. Kindl musste sich mit Platz sechs zufriedengeben, aufs Podest fehlten im fast 0,3 Sekunden. Nico Gleirscher machte das mannschaftlich starke Ergebnis der rot-weiß-roten Rodler als Zehnter perfekt. Hackl im Verbalduell mit den Deutschen Die deutsche Rodel-Legende Georg Hackl hat sich nach dem starken Einsitzer-Rennen der Österreicher Jonas Müller und David Gleirscher erleichtert gezeigt. "Das tut sehr gut", sagte der österreichische Techniktrainer der Deutschen Presse-Agentur, "zumal wir ja eine durchwachsene Saison hatten, mit Sigulda, mit diesen Tiefpunkten, mit diesem Debakel." Müller war am Sonntag vor dem Deutschen Max Langenhan zum WM-Titel gefahren, Gleirscher holte Bronze. "Jetzt rodeln sie wieder, und rodeln gut, die Österreicher", sagte Hackl, der das deutsche Team im April des vergangenen Jahres verlassen hatte. Kurz vor der WM hatten sich Differenzen zwischen dem deutschen Team und Hackl offenbart. Der dreimalige Olympiasieger aus Berchtesgaden habe das Rodeln nicht erfunden, hatte der deutsche Bundestrainer Norbert Loch gesagt. Hackl machte nun klar, dass auch für ihn persönlich der Erfolg der beiden Männer-Einsitzer wichtig gewesen sei. "Wenn die Früchte der Arbeit irgendwann mal mit Erfolg gesegnet werden, dann tut das gut, das ist ganz klar." Laut Hackl hat sich der prestigeträchtige Sieg abgezeichnet, weil er gerade vom "starken Männerteam" gewusst habe, dass sie "gut drauf" sind. Die starke Ausbeute der deutschen Mannschaft, die schon vor den Sonntagsrennen 14 Medaillen gesammelt hatte, habe ihn nicht überrascht. "Ich habe immer gesagt, dass Oberhof eine deutsche Domäne ist. Alle deutschen Sportler sind hier von klein auf groß geworden."