Drei WM-Medaillen holte David Gleirscher in Königssee. Die österreichischen Rodler haben seit 2006 bei jedem Großereignis mit Edelmetall geglänzt.

Vier Medaillen haben Österreichs Kunstbahnrodler bei der Weltmeisterschaft in Königssee am Wochenende gewonnen - doppelt so viel wie von ihrem Sportdirektor René Friedl als Mindestziel ausgegeben. Damit prolongierte die ÖRV-Armada eine Erfolgsserie sondergleichen. Bei allen Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen seit 2006 hat es Edelmetall gegeben. Genauso lange dauert schon die Ära von Friedl in Österreich. Dass neben dem Thüringer etliche Ex-Athleten (von Präsident Markus Prock bis zum Material-Guru Tobias Schiegl) ihre Kompetenz einbringen, ist das Geheimnis des Erfolgs.

Es war das Wochenende des David Gleirscher am Königssee. Nach Bronze im Sprint (Gold ging an seinen Bruder Nico) am Freitag verhinderte der Olympiasieger von 2018 die drohende Nullnummer im Einzelbewerb am Samstag. Möglich machte es eine Aufholjagd von Platz sechs weg zu Bronze, seiner ersten WM-Medaille in der Olympiadisziplin.

"Speziell da in Königssee, wo ich bis jetzt eher die negativen Erfahrungen gehabt habe, ist eine Medaille der Wahnsinn, jetzt sind es zwei, das ist einfach fantastisch", sagte Gleirscher. Die Abstimmung des Schlittens sei aufgrund der schwierigen Verhältnisse knifflig gewesen. "Wir haben was probiert und das ist voll aufgegangen." Am Sonntag legte Gleirscher im Teambewerb zusammen mit Madeleine Egle und Thomas Steu/Lorenz Koller nach: Gold für Österreich, 0,038 Sekunden vor Deutschland. Dieser Triumph schmeckte auf der Heimbahn der schwarz-rot-goldenen Rodler besonders süß.

Da waren auch die Enttäuschungen des WM-Wochenendes vergessen. Die Weltcupsieger Steu/Koller mit Platz sechs sowie Lisa Schulte und Madeleine Egle als Elfte und 15. wurden unter Wert geschlagen. Die Chance zur Revanche kommt bestimmt - und bei Olympia 2022 in Peking sind die Aussicht gut auf eine weitere Fortsetzung der rot-weiß-roten Rodel-Erfolgsstory.