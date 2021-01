Rodeln: Procks Erben kämpfen gegen deutsche Allmacht

Bei der WM in Königssee wollen Österreichs Kunsteisbahn-Rodler zumindest zwei Medaillen holen.

1992 waren die meisten der heutigen österreichischen Rennrodler noch gar nicht geboren. In diesem Jahr begann in Albertville die Serie von mittlerweile acht Olympischen Spielen mit Rodelmedaillen für rot-weiß-rote Athleten. Für eine Fortsetzung dieser stolzen Serie 2022 in Peking kann die ÖRV-Armada schon einmal Selbstvertrauen tanken. Die WM in Königssee beginnt heute, Freitag, mit den Sprintbewerben.

ÖRV-Cheftrainer René Friedl erwartet sich zumindest zwei Medaillen und sagt: "Die Deutschen sind speziell in Königssee eine Macht. Wir haben aber sicherlich die Qualität, in allen Disziplinen um die Podestplätze mitzufahren." Das gilt besonders für die frischgebackenen Doppelsitzer-Weltcupsieger Thomas Steu und Lorenz Koller. Bei den Einsitzern strebt Lokalmatador Felix Loch seinen siebenten WM-Titel an. Doch Jonas Müller (Titelverteidiger im Sprint), der bereits fünffache WM-Medaillengewinner Wolfgang Kindl, Olympiasieger David Gleirscher und dessen Bruder Nico gehören ebenfalls zum großen Kreis möglicher Medaillenanwärter.

Inmitten der deutschen Phalanx hat sich die Tirolerin Madeleine Egle beim Königssee-Weltcup vor drei Wochen platziert. Ebenfalls bei den Frauen am Start ist Hannah Prock. So schließt sich der Kreis: Hannahs Papa Markus, mittlerweile Verbandspräsident, hat mit Olympiasilber 1992 die große Medaillenserie der österreichischen Rodler eröffnet.

