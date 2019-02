Rodler Egger und Steu/Koller verpassten EM-Podest knapp

Österreichs Kunstbahnrodler sind bei der EM in Oberhof am Samstag leer ausgegangen. Sowohl Reinhard Egger im Einsitzer-Bewerb als auch Thomas Steu/Lorenz Koller bei den Doppelsitzern mussten sich mit Rang vier begnügen. David Gleirscher (6.) und Nico Gleirscher (8.) fuhren beim auch zum Weltcup zählenden Rennen ebenfalls unter die Top Ten. Das Damen-Rennen und die Staffel folgen am Sonntag.

SN/APA (dpa)/Martin Schutt Platz vier für Reinhold Egger