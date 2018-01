Rodler Kindl gewann in Königssee vor Frauscher

Der Weltcup-Einsitzer-Bewerb der Herren in Königssee hat am Sonntag einen Doppelsieg für die österreichischen Rodler gebracht. Doppelweltmeister Wolfgang Kindl setzte sich 29 Tausendstel vor seinem Tiroler Landsmann Armin Frauscher durch und feierte damit seinen vierten Weltcup-Erfolg. Zuletzt hatte er vor drei Wochen den Sprint in Lake Placid gewonnen.

SN/APA (dpa)/Tobias Hase Kindl setzte sich im Kampf um den Sieg durch