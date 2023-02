Rodler Noah Kallan bekommt Weltcup-Chance

Große Auszeichnung für Rodeltalent Noah Kallan: Der 18-jährige Ebener darf beim Finale in Winterberg erstmals in den Weltcup hineinschnuppern.

Kallan war heuer Gesamtdritter des Junioren-Weltcups, in der Vorsaison hatte er sogar Rang zwei belegt. Für den SSM-Schüler ist die heurige Wettkampfsaison eigentlich schon beendet gewesen, nun gibt es aber nach den starken Leistungen eine besondere Belohnung: Beim Weltcup in Winterberg am Wochenende gehört er erstmals zum ÖRV-Aufgebot an der Seite des aktuellen Weltmeisters Jonas Müller sowie von Olympiasieger David Gleirscher und dem Olympiazweiten Wolfgang Kindl.

Kallan wird am Freitag im Nationencup, dem Qualifikationsbewerb für das eigentliche Weltcuprennen antreten. Er befindet sich bereits mit dem österreichischen Team auf der Bahn im Hochsauerland, um dort zu trainieren.