Zum Abschluss des Juniorenweltcups der Rodler in Bludenz erreichte Noah Kallan aus Hüttau den sechsten Platz.

Zuvor war er bei fünf Rennen vier Mal auf dem Stockerl gelandet. In der Endabrechnung des Juniorenweltcups belegte der 17-Jährige Platz zwei hinter dem Deutschen Timon Grancagnolo. Das Rennen wurde auch als Europameisterschaft gewertet, Kallan belegte Platz fünf. Die Saison wird am 28. und 29. Jänner mit der Juniorenweltmeisterschaft in Winterberg (GER) abgeschlossen.