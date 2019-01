Rodler Steu/Koller in Königssee Dritte

Österreichs Rodel-Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller sind mit einem Podestplatz ins neue Jahr gestartet. Das ÖRV-Duo landete am Samstag in Königssee bei dichtem Schneetreiben hinter den Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt auf dem dritten Rang. Es war der bereits fünfte Stockerlplatz für Steu/Koller in dieser Saison.

SN/APA (dpa)/Tobias Hase Rodel-Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller