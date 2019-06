Roland Leitinger ließ Arthroskopie durchführen

Riesentorlauf-Spezialist Roland Leitinger hat sich in der Vorbereitung auf die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup einer Arthroskopie am rechten Knie unterzogen. "Es geht mir sehr gut. Es ist auch etwas gefunden worden im Knie", berichtete der Salzburger in Video-Interview auf der ÖSV-Webseite. Nach seinem Kreuzbandriss im Jänner 2018 habe er in der vergangenen Saison immer wieder Probleme gehabt.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER RTL-Spezialist Roland Leitinger