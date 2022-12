Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner: Das letzte Comeback der Stehaufmänner

Die Salzburger sind zurück im Skiweltcup: Roland Leitinger fiebert wie Stefan Brennsteiner dem Riesentorlauf in Val d'Isère entgegen. "Ich will einfach drauflos pfeifen", sagt Leitinger.

Rund ein Jahr ist es her, da schien die Karriere Roland Leitingers nach dem dritten Kreuzbandriss, einem von vielen verletzungsbedingten Rückschlägen, zu Ende zu gehen. Wenige Wochen nach Platz zwei in Sölden hing seine sportliche Zukunft an einem seidenen Faden. Doch einmal mehr meisterte der Salzburger Zweifel, körperliche wie mentale Herausforderungen und kämpfte sich wieder zurück. "Ein letztes Mal", wie der 31-Jährige den SN bestätigt, freut er sich nun auf das Comeback - am Samstag (9.30/13.30 Uhr live, ORF 1) ...