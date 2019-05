Romed Baumann will zum Deutschen Ski-Verband wechseln

Ski-Rennläufer Romed Baumann will künftig für Deutschland an den Start gehen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Samstag bestätigte, gibt es grundsätzlich Grünes Licht, man werde dem 33-Jährigen "keine Steine in den Weg legen". Nur der Weltverband (FIS) muss dem Wechsel demnach noch zustimmen. Zuerst hatte die "Kronen Zeitung" darüber berichtet.

SN/gepa Romed Baumann will noch nicht aufhören