Rothschopf schnupperte sogar an der Medaille

Einen starken WM-Sprint legte Biathlon-Juniorin Lea Rothschopf in Obertilliach hin. Die Kuchlerin durfte am Montag lange mit Edelmetall spekulieren.

Fehlerfrei beim Liegenschießen, fehlerfrei auch bei den ersten drei Stehendschüssen: Da war für die laufstarke 19-Jährige eine Medaille in Reichweite. Doch dann verfehlte sie die letzten beiden Ziele, nach zwei Strafrunden wurde es am Ende ein 17. Platz mit 1:22 Minuten Rückstand auf die Siegerin Amy Baserga aus der Schweiz. Für Rothschopf, die grundsätzlich am Schießstand noch Verbesserungspotenzial bei sich sieht, war es trotzdem ein gutes Rennen: "Mir ist es heute beim Schießen halbwegs aufgegangen", sagte sie mit Blick auf das Einzelrennen, wo sie mit sechs Fehlern aussichtslos auf Platz 47 zurückgefallen war. "Ich bin voll zufrieden, habe mich gut gefühlt und bin voll motiviert für den Verfolger morgen."

Enttäuscht war Rothschopfs Teamkollegin Anna Gandler. Die Tochter des ehemaligen nordischen ÖSV-Chefs Markus Gandler musste sich mit Platz 28 (2 Fehler) begnügen und war damit noch hinter Anna Juppe aus Kärnten (3 Fehler) drittbeste Österreicherin. Lisa Osl aus Tirol kam auf Platz 49 (3 Fehler).