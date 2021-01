Routinier Tobias Eberhard greift in der 2. Liga an

Im Weltcup ist kein Platz für ihn im ÖSV-Team, stattdessen startet Tobias Eberhard mit 36 Jahren im IBU-Cup einen Angriff als Solo-Biathlet.

Beim Weltcupsprint in Oberhof kamen Österreichs Biathleten am Mittwoch nicht über Mittelfeldplätze hinaus. Simon Eder aus Saalfelden verfehlte nach zwei Schießfehlern als 47. sogar die Weltcupränge. Der Tiroler Felix Leitner war auf Rang 19 bester ÖSV-Starter, es siegte Johannes T. Bø (NOR). Die weiteren Österreicher: 32. Harald Lemmerer, 41. David Komatz, 84. Patrick Jakob.

Auf einen von sechs Startplätzen verzichtete der ÖSV nach dem Ausfall von Julian Eberhard (Rückenprobleme) in Oberhof wie schon bei den Rennen in der ...