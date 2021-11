Rückkehr ins Wohnzimmer der Österreicher

Der Weltcup zieht weiter nach Beaver Creek - mit hohen Erwartungen im ÖSV.

Einen kurzen Schreck gab es Sonntag für alle Teams noch zu verdauen, dann ging es am Montag via Charterflug für die Weltcupabfahrer von Kanada nach Colorado. Denn von den zehn ursprünglich als positiv gewerteten Coronatests stellten sich neun als falsch heraus. "Wir waren davon nicht betroffen", meinte ÖSV-Cheftrainer Andy Puelacher, doch was das bedeutet, wusste in dem Moment noch niemand. "Wir können jedenfalls weiterreisen", vermutete Puelacher. Fast, denn im Endeffekt hat bei so einer Entscheidung die FIS-Covid-Taskforce das letzte Wort. ...