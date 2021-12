Rückkehrer Feurstein: Ein Debüt wie aus dem Märchenbuch

Patrick Feurstein deklassiert im zweiten Lauf von Alta Badia die Konkurrenz - ein Jahr nach dem (vermeintlichen) Karriereende.

Auf der berühmten Gran Risa von Alta Badia ist viel geschehen im Skisport: Die euphorisch gefeierten Auftritte des Alberto Tomba, die Siege des Marcel Hirscher (acht an der Zahl) und sogar vier Österreicher auf einmal auf dem Podest (1990). Doch auch dieser Auftritt wird in den Annalen der Rennen einen besonderen Platz bekommen: Der 25-jährige Vorarlberger Patrick Feurstein qualifizierte sich bei seinem Debüt in Alta Badia für den zweiten Durchgang und deklassierte in diesem die Riesentorlauf-Weltklasse in einer Art und ...