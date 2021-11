Rund um die Uhr mit Maske: Rodler in China unter totaler Corona-Kontrolle

Die Bahnpremiere und der Weltcupauftakt in Peking bringen für Österreichs Kufenritter einen Vorgeschmack auf Olympia - auch hinsichtlich strikter Coronaregeln.

15 Athletinnen und Athleten, ein neunköpfiges Betreuerteam und dazu rund zwei Tonnen Material: Österreichs Rodlerdelegation, die am Donnerstag von Frankfurt in Richtung Peking abhebt, hat bereits olympische Dimensionen. Die Kufensportler machen erstmals Bekanntschaft mit der Eisbahn von Yanqing, auf der sie in knapp drei Monaten um Edelmetall kämpfen werden. Die Reise bringt aber auch einen Vorgeschmack auf Olympia im Zeichen von Corona und den dazugehörigen Kontroll- und Testprozeduren.

"Ich bin froh, wenn alle im Flieger sitzen", sagte ÖRV-Sportdirektor René Friedl. Er hat sich in den vergangenen Wochen mehr mit Gesundheitsprotokollen und Anti-Covid-Bestimmungen beschäftigen müssen als mit Trainingsplänen oder Kufenpräparierung. "Wir mussten sogar alle nach Wien fahren, um unsere Fingerabdrücke abzugeben", schildert Friedl.

Die Aktiven nehmen den Aufwand bereits mit Routine und Gelassenheit hin. Bereits die vorige Saison war von wochenlangem Leben in der "Blase" mit wenig Kontakten nach außen geprägt. David Gleirscher, der 2022 seinen Einzel-Olympiasieg von Pyeongchang 2018 verteidigt, war schon bei der Homologierung in Yanqing und sagt: "Man merkt, dass die Chinesen in Sachen Corona nichts dem Zufall überlassen wollen. Diese Dinge muss man in Kauf nehmen und sich so weit wie möglich auf das Sportliche konzentrieren."

Von der Bahn war Gleirscher begeistert. Mit knapp einer Minute Fahrzeit ist es die längste Kunsteisbahn überhaupt. Dank einer kompletten Überdachung sollte das Wetter keine große Rolle spielen.

Quasi das Gegenmodell zur Olympiabahn haben die ÖRV-Rodler vor wenigen Tagen in Bludenz eröffnet: Mit 700 Metern ist die Bahn zwar zu kurz für Weltcuprennen, durch sie werden aber die Trainingsmöglichkeiten erweitert.

Bludenz bildete den Schlusspunkt der Vorbereitungstour auf den Bahnen von Lillehammer, Sigulda, Igls und Altenberg. In Yanqing wird es zunächst zehn Tage lang Trainingsfahrten geben, ehe am 21. und 22. November dort die Weltcupsaison startet. Damit beginnt auch die beinharte Ausscheidung bei den ÖRV-Herren: Fünf Kandidaten - David und Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl, Reinhard Egger und Jonas Müller - kämpfen um drei Olympiastartplätze. Durchsetzen wird sich, wer auch mit den Rahmenbedingungen am besten klar kommt. Nico Gleirscher schildert: "Wir halten unsere Kontakte so gering wie möglich. Wenn man kaum ins Freie darf, kann einem schon einmal die Decke auf den Kopf fallen. Zudem tragen wir außer auf der Bahn und im Zimmer praktisch immer die Masken."

Ihre Familien sehen die Rodel-Asse erst wieder in sechs Wochen. Direkt von China reist der Tross zu einem Doppel-Termin nach Sotschi (RUS) weiter.