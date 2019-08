Ryoyu Kobayashi hat am Samstag den Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Hakuba gewonnen. Der Gesamt-Weltcup-Sieger, der schon am Freitag nicht zu schlagen gewesen war, triumphierte in seiner japanischen Heimat überlegen vor drei seiner Landsleute. Bester Österreicher war Junior Claudio Mörth als 30.

SN/APA (AFP/Archiv)/JURE MAKOVEC Der Dominator aus dem Winter zeigt sich auch im Sommer stark