Vortagessieger Ryoyu Kobayashi liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skifliegens in Oberstdorf nach einem 220,5-m-Sprung an der Spitze. Der Japaner hat 0,2 Punkte Vorsprung auf den Russen Jewgenij Klimow, der die gleiche Weite stand. Stefan Kraft ist als bester Österreicher nach einem Flug auf 206 m Zehnter, Michael Hayböck rangiert an der 18. Stelle (200,5 m).

SN/APA (dpa)/KARL-JOSEF HILDENBRAND Kobayashi flog der Konkurrenz davon