Saalbachs Skiclub-Obmann Gensbichler über das Weltcup-Heimspiel, die Kosten und was das für die WM-Bewerbung bedeutet.

Wenn es das Sturmtief zulässt, dann steigt am Dienstag (ab 12.45) auf dem Zwölferkogel das erste Training für die Weltcupabfahrt der Herren am kommenden Donnerstag, ehe es am Freitag mit dem Super G weitergeht. Saalbach-Hinterglemm ist ja kurzfristig für die ...