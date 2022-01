Saalfelden: Ein erfolgreicher Kraftakt für den Biathlon-Nachwuchs

Kurzfristig hatten sich der SK und der HSV Saalfelden entschieden, die in der Steiermark wegen Schneemangels abgesagten Österreichischen Biathlon-Schülermeisterschaften zu übernehmen. Die jungen Sportlerinnen und Sportler dankten es mit Spitzenleistungen.

Auf der Loipe beim Ritzensee und am dortigen Schießstand ging es rasant und konzentriert zur Sache. Rund 150 Nachwuchsathletinnen und -athleten aus sieben Bundesländern waren am Samstag (Sprint) und Sonntag (Verfolgung) am Start. Möglich machte dies das spontane Organisationsteam vom SK und dem HSV Saalfelden, das die ÖM aufgrund von Schneemangels in Aigen im Ennstal (Steiermark) übernahm und innerhalb von sieben Tagen alles abwickelte. Am Samstag hatten die Veranstalter noch mit starkem Wind und Schneefall zu kämpfen, der Sonntag belohnte dafür mit Kaiserwetter den kurzfristigen Kraftakt aller Beteiligten.

Der Pinzgauer Biathlon-Nachwuchs jubelte am Ende über zahlreiche ÖM-Titel und Podestplätze in Sprint (folgend mit SP abgekürzt) und Verfolgung (V). Schüler 15: Simon Hechenberger (SK Maria Alm, 3. SP; 2. V). Schülerinnen 15: Jana Steiner (SC Leogang, 2. SP und V). Schülerinnen 14: Simone Eder (SC Leogang; 1. V). Kinder 12 weiblich: Samira Galiceanu (1. SP und V); Hannah Ronacher (2. SP und V); Rosa Marquez (3. SP; alle drei HSV Saalfelden). Kinder 11 männlich: Quirin Richter (SK Unken; 2. SP und V). Kinder 11 weiblich: Magdalena Egger (SC Leogang (1. SP; 2. V); Simone Seidl (SK Maria Alm; 3. SP und V). Kinder 10 männlich: Niklas Ronacher (HSV Saalfelden; 1. SP und V); Stefan Müllauer (SC Leogang; 3. V). Kinder 10 weiblich: Ida Oberschneider (SK Saalfelden; 2. SP und V), Ella Hasenauer (HSV Saalfelden; 3. SP).